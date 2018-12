Polizei Polizeieinsatz vor Kindergarten Ein Mann hat sich in Neukirchen bei Weiden in den Kopf geschossen. Die Gründe für die Tat liegen im privaten Bereich.

Mail an die Redaktion Am Morgen kurz nach acht Uhr alarmierten Passanten die Polizei, weil sie einen Mann mit einer Schusswaffe vor dem Kindergarten beobachteten. Foto: Berg

Neukirchen b. Weiden.Bange Minuten vor einem Kindergarten in Neukirchen bei Weiden. Am Morgen kurz nach acht Uhr alarmierten Passanten die Polizei, weil sie einen Mann mit einer Schusswaffe vor dem Kindergarten beobachteten. Aus Angst vor einer Gewalttat in der Einrichtung wurden sofort sämtliche verfügbaren Einsatzkräfte der Polizei Weiden in Marsch gesetzt. Auch der Kindergarten und die nahegelegene Schule wurden informiert und begannen mit der Umsetzung der Notfallpläne für derartige Einsatzlagen, berichtete Polizeisprecher Albert Brück auf Nachfrage.

Ort war „eher zufällig“ Schauplatz

Der 23-jährige Mann hatte aber wohl nie die Absicht, mit seiner Waffe in den Kindergarten zu gehen. Stattdessen richtete er die Waffe gegen sich selbst und fügte sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu. Er befindet sich in einem kritischen Zustand, sagte Brück.

Warum sich der Mann im öffentlichen Raum das Leben nehmen wollte, ist nicht geklärt. „Mit dem eigentlichen Drama hat der Kindergarten nichts zu tun“, sagte Brück. Der Ort sei „eher zufällig“ zum Schauplatz geworden. Die Motive des jungen Mannes lägen im privaten Bereich.

Fachkräfte kümmern sich um Kinder

Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass Kinder, die auf dem Weg zur Schule oder in den Kindergarten waren etwas von der Gewalttat mit ansehen mussten. Im den Einrichtungen selbst habe man sofort reagiert und eine entsprechende Betreuung in die Wege geleitet. Zudem wurden Rettungsdienste und speziell für solche Gefahrenlagen geschulte psychologische Mitarbeiter zum Einsatzort geschickt. Dort versammelten sich auch die erschrockenen Eltern und wurden ebenfalls durch Polizei und Fachkräfte betreut und informiert. (ig)

Wenn Sie Hilfe benötigen

Das Mittelbayerische Medienhaus berichtet wegen möglicher Nachahmereffekte in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche. In diesem Fall fand der Suizid allerdings im öffentlichen Raum und unter besonderen Umständen statt, weshalb wir in diesem Fall eine Berichterstattung für geboten halten. Sollten Sie selbst Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Beratung erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention