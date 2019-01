Notfälle Polizeieinsatz wegen zerbrochener Heckscheibe Er dachte, auf den Wagen sei geschossen worden: Einen gehörigen Schrecken hat ein 17-Jähriger in der Oberpfalz erlitten, als die Heckscheibe des Autos, in dem er saß, plötzlich zerbarst.

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Sulzbach-Rosenberg.Der junge Mann alarmierte daraufhin die Polizei, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Zahlreiche Streifenwagen eilten Montag herbei, schnell gab es aber Entwarnung: Die Ermittler konnten kein Projektil oder sonstiges Geschoss in dem Auto finden, in dem der 17-Jährige auf seine Eltern gewartet hatte. Auch ein Zeuge ordnete den lauten Knall der zerbrochenen Heckscheibe zu.

Zur Ursache für das Unglück in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) konnte die Polizei keine abschließenden Angaben machen. Sie hält einen Spannungsbruch für wahrscheinlich.