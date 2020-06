Anzeige

Kriminalität Polizeifeindliche Graffitis: Vier Tatverdächtige gefasst Vier junge Männer und Frauen sollen in Rosenheim Graffitis mit linksextremen und polizeifeindlichen Inhalten an Wände gesprüht haben.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht auf einem Polizeiauto. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Rosenheim.Auf einen Zeugenhinweis hin stellten Beamte am Mittwoch zwei 18 und 19 Jahre alte Frauen und einen 19-jährigen Mann, kurz nachdem sie Graffitis an Häusern angebracht hatten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die jungen Leute hatten demnach noch Farbspuren an Kleidung und Körper. Wenig später fassten Beamte einen vierten, 20 Jahre alten Verdächtigen.

Die Vier wurden vorläufig festgenommen und kamen wenig später wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen - auch zu weiteren Verdächtigen - dauern den Angaben zufolge noch an.

Insgesamt habe es in der Stadt in den vergangenen zwei Wochen mehr als 50 Fälle von linksextremer Sachbeschädigung gegeben, teilte die Polizei mit. So sei das Ordnungsamt von vermummten Angreifern mit Flaschen beworfen worden, die mit Farbe befüllt waren.