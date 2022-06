Landesverband Polizeigewerkschaft: G7-Gipfel soll anderswo stattfinden

Der nächste G7-Gipfel in Deutschland sollte aus Sicht des bayerischen Landesverbandes der Deutschen Polizeigewerkschaft nicht in Bayern stattfinden. „Jetzt ist es aber genug. Künftig sollen andere Bundesländer Ausrichter des G7-Gipfels sein“, erklärte der Landesvorsitzende Jürgen Köhnlein am Dienstag nach Ende des G7-Treffens auf Schloss Elmau in Bayern.

dpa