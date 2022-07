Landkreis Augsburg Polizeihund spürt verlorene Brille auf

Brille statt Sprengstoff: Ein Polizeihund hat in Schwaben eine verlorene Brille aufgespürt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 53-Jähriger vergangene Woche seine Sehhilfe in einem Wald bei Gablingen (Landkreis Augsburg) verloren.

dpa