Kriminalität Polizeikontrolle: Autofahrer hatte nie Führerschein Die Polizei hat in Niederbayern einen 60 Jahre alten Autofahrer gestoppt, der noch nie in seinem Leben einen Führerschein hatte.

Mail an die Redaktion Eine Kelle mit der Aufschrift: „Halt Polizei“. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv

Ruhstorf an der Rott.Der Slowake fiel einer Streife am Mittwoch während einer Grenzkontrolle bei Passau auf. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann schon sein Leben lang ohne Schein unterwegs war. Er musste den Angaben vom Donnerstag zufolge auf den Beifahrersitz wechseln. Zudem zeigten ihn den Beamten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.