Oberpfalz Polizeipräsidium feiert rundes Jubiläum Präsidium Oberpfalz feierte zehn Jahre erfolgreiche Polizeiarbeit mit einem großen Konzert. Die Domspatzen traten auf.

Von Wolfgang Spornraft

Darauf hatte manch einer aus dem Publikum gewartet: Zum zweiten Teil des Festaktes verschwand das Polizeiorchester im Graben und machte die Bühne frei für die Regensburger Domspatzen. Fotos: Tobias Weingärtner

Regensburg.Geht es nach der Anzahl anwesender Polizisten, dürfte am Freitag die Regensburger Innenstadt der mit Abstand sicherste Ort in Bayern gewesen sein. Aber statt Einsatzkleidung trugen die Beamten an diesem Abend Ausgehuniform. Der Grund für den Festakt mit dem Polizeiorchester Bayern und den Regensburger Domspatzen: Zu seinem zehnjährigen Bestehen hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz in das Stadttheater eingeladen.

Polizeipräsident Norbert Zink hieß die 500 geladenen Gäste willkommen, unter ihnen der oberste Dienstherr, Innenminister Joachim Herrmann. Des Weiteren saßen im Parkett Finanzminister Albert Füracker und Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer.

Herrmann konstatierte in seiner Festrede, dass der Umbau gut über die Bühne gegangen sei. Drei Direktionen mussten vor zehn Jahren aufgelöst, das Präsidium neu strukturiert werden. „Und das alles im laufenden Betrieb.“

Das Ergebnis heute: sieben Prozent weniger Kriminalität als damals. Sicherheit sei eine „Kernaufgabe“, und Hermann reihte auf, dass der Freistaat in den zehn Jahren dafür Geld in die Hand genommen habe. Neue Pistolen und Schutzanzüge seinen angeschafft und gerade Bodycams in allen Inspektionen eingeführt worden. „Seit Jahren“ höre er keine Klagen mehr über Dienstfahrzeuge. 3500 zusätzliche Stellen versprach Herrmann für die nächsten sieben Jahre. „Wir haben ständig neue Herausforderungen“, denen man „möglichst eine Nasenlänge voraus sein“ müsse, begründete der Innenminister.

Mehr Respekt gefordert



Eine fatale Entwicklung der vergangenen Jahre sprach Herrmann an. Er forderte, dass man für die Beamten „wieder mehr Respekt einfordern“ müsse. Die Polizei selbst wie auch Feuerwehr und Rettungsdienste seien zunehmend von Gewalt im Einsatz betroffen. Es sei „eine fabelhafte Idee“, dass die Domspatzen an diesem Abend auftreten. So deutete Herrmann deren Auftritt als ein Dankeschön der Menschen der Region an ihre Polizei. Vorher übernahmen aber die 44 Bläser des Polizeiorchesters Bayern alleine die Bühne.

Mit einer Ouvertüre von James Barnes und Auszügen aus „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky zeigten die Profimusiker ihr Können. Das musikalische Sondereinsatzkommando schuf bei dem zweiten Stück unter Leitung des Dirigenten Johann Mösenbichler eine sehr schlüssige Interpretation des vielgespielten Programmmusik-Klassikers.

Donauwalzer als Höhepunkt



Nach der Pause verschwand das Orchester im Graben. Als sich der Vorhang über die Bühne hob, begrüßte das Publikum die Domspatzen mit Applaus. Die Bläser hielten sich zurück und ließen den Stimmen ihren Raum. Über Gospel, klassischer Kirchenmusik, aber auch amüsanten „Hirsch-Variationen“ fanden Orchester und Chor schließlich zusammen zum musikalischen Höhepunkt: „An der schönen blauen Donau“, der Donauwalzer von Johann Strauss, war ein Erlebnis.

Da wäre die folgende Musical-Einlage nicht mehr nötig gewesen, auch wenn die Kinderstimmen bei der „West Side Story“ mit dem Mezzosopran von Kerstin Turnheim ein interessantes Gegenüber fanden. Manch gähnender Kindermund deutete an, dass es schon spät geworden war.