Feier Polizeipräsidium feiert Zehnjähriges Beim Festakt Feier trat das Polizeiorchester mit den Regensburger Domspatzen auf. Bayerns Innenminister Herrmann war vor Ort.

Merken

Mail an die Redaktion Polizeipräsident Zink, Innenminister Herrmann, Prof. Mösenbichler, Polizeivizepräsident Schöniger, Solistin Turnheim und Moderator Seufert im Stadttheater (v.r.) Foto: Tobias Weingärtner

Regensburg.Mit einem Konzert des Polizeiorchesters Bayern zusammen mit den Regensburger Domspatzen wurde am Freitag im Stadttheater Regensburg zehn Jahre Polizei Oberpfalz gefeiert. Als Schirmherr war der bayerische Innenminister Joachim Herrmann anwesend.

Tosenden Applaus und Standing Ovations gab es laut einer Pressemitteilung für die Musikerinnen und Musiker des Polizeiorchesters Bayern sowie für die Regensburger Domspatzen, die am Freitagabend im eindrucksvollen Saal des Stadttheaters bei einem Festakt musikalischen Hochgenuss darboten.

500 Gäste geladen

Polizeipräsident Norbert Zink begrüßte 500 Gäste, unter denen neben dem Bayerischen Staatsminister des Inneren, für Sport und Integration Joachim Herrmann, der Bayerische Staatsminister für Finanzen und Heimat Albert Füracker, sowie der Landespolizeipräsident Prof. Dr. Wilhelm Schmidbauer waren.

Weitere hochrangige Politiker, zahlreiche Mandatsträger des Deutschen Bundes- und Bayerischen Landtags, Vertreter aus Städten und Landkreisen, Repräsentanten weiterer Behörden und der Justiz sowie Vertreter der Kirche hieß er willkommen. Zuletzt begrüßte er auch die Mitglieder der Bundeswehr. Er richtete seinen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen der Oberpfälzer Polizeidienststellen, die mit ihrem täglichen Einsatz den Regierungsbezirk zu einem „lebenswerten und sicheren“ Platz gemacht haben und weiterhin machen.

Innenminister Herrmann knüpfte in seiner Festrede an die Begrüßungsworte an und lobte „die hervorragende Arbeit im Polizeipräsidium Oberpfalz“. Die Kriminalitätsbelastung nahm seit der Gründung 2009 ab. Gleichzeitig wurde die Aufklärungsquote stetig verbessert – „das ist eine hervorragende Bilanz!“ Hermann gratulierte zu zehn Jahren professionell geleisteter Polizeiarbeit, die maßgeblich zur Sicherheit in ganz Bayern beiträgt.

Spenden gehen an Polizeistiftung

In einer einzigartigen Verbindung des weltberühmten Knabenchors unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Heiß, vertreten durch die Chorleiterin Kathrin Giehl und Chorleiter Max Rädlinger, und dem Polizeiorchester Bayern, geführt von Generalmusikdirektor Prof. Johann Mösenbichler, wurde ein Galakonzert veranstaltet, wie es bisher noch nirgends stattgefunden hat. Allein dieser Aspekt machte den Abend zu einem außergewöhnlichen Festakt, der die positive Entwicklung und den herausragenden Stand der Polizei Oberpfalz würdigte. Die Spendenerlöse kamen in voller Höhe der Bayerischen Polizeistiftung zugute.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.