Politik Polizeischutz für Freund der Flüchtlinge CSU-Politiker Martin Neumeyer war ab 2009 erster Integrationsbeauftragter in Bayern. Er bewies Rückgrat.

Von Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion „Ich bin stolz auf Deutschland“: Das sagen Migranten, die hier eine zweite Heimat gefunden haben. V.l.: Hassan Ali Djan, Margit Kovacs-Ernst, Gökhan Senli, der Kelheimer Landrat Neumeyer, Ege Celik, Sofija Pavlenko Foto: Koller

Kelheim.Viele Menschen umarmten den Kelheimer Landrat Martin Neumeyer, als er am Dienstag den Sitzungssaal der Behörde betrat. Weil der 64-Jährige so freudig begrüßt wurde und mit zahlreichen Gästen kurz plauderte, begann der Festakt mit Verspätung. Gefeiert wurde, dass es seit zehn Jahren bayerische Integrationsbeauftragte gibt. Neumeyer war der Erste in diesem Amt. Weil er unkonventionelle Wege beschritt, Rückgrat bewies und sich für Migranten stark machte, musste sich der damalige CSU-Landtagsabgeordnete Kritik von allen Seiten anhören. „Egal, was ich gemacht habe, ich wurde immer angegriffen“, sagt er zur Mittelbayerischen. Zu Veranstaltungen musste er mit Polizeischutz gehen.

CSU-Kollegen nannten ihn „Türken-Martin“

Auch den CSU-Kollegen war das Amt nicht ganz geheuer. Sie nannten ihn „Türken-Martin“ und fragten, ob er mit dem fliegenden Teppich da sei.

Bei der Jubiläumsfeier appelliert Neumeyer an das Publikum: „Wir integrieren keine Nationen und keine Religionen, sondern Menschen.“ Das solle jeder beherzigen. Der Politiker, der Flüchtlingslager besuchte und 2015 zu Grenzübergängen reiste, um sich die Situation vor Ort anzuschauen, verschließt die Augen auch nicht vor Problemen. „Natürlich unterscheiden sich die Erziehung oder das Frauenbild.“

Ein 30-Jähriger hat es geschafft



Hassan Ali Djan aus Afghanistan ist einer der Geflüchteten, denen Neumeyer geholfen hat. Der heute 30-Jährige kam 2006 als Jugendlicher allein nach Bayern. Viele Leute hätten ihn dabei unterstützt, in München Fuß zu fassen. „Das geht alleine nicht“, sagt er.

Er hat es geschafft: Als Gebäudeelektroniker ist er gefragt. Hassan Ali Djan ist einer der vielen, die Neumeyer umarmen. Der gebürtige Afghane lobt Deutschland. Vieles funktioniere hier sehr gut, besser als in anderen Ländern. Als Beispiel nennt er das Ehrenamt. „Das ist durch keine Institution zu ersetzen.“ Schließlich geschehe Integration nicht in der Politik, sondern im Alltag. „Sie funktioniert in Deutschland“, sagt er.

Morddrohungen und Verbale Attacken Amtsinhaberin: Gudrun Brendel-Fischer aus Bayreuth wurde im November 2018 zur Integrationsbeauftragten der Staatsregierung ernannt. Die 60-Jährige ist CSU-Landtagsabgeordnete.

Anfänge: Der damalige CSU-Hinterbänkler im Landtag, Martin Neumeyer, wurde 2009 erster bayerischer Integrationsbeauftragter. Er erhielt E-Mails mit dem Hinweis, wenn er da und dort hinkomme, „schneiden wir dir den Kopf ab“. Morddrohungen und verbale Attacken waren auf der Tagesordnung.

Hassan Ali Djan bittet die Bayern aber auch, nicht zu pauschalisieren, wenn Geflüchtete gegen das Gesetz verstoßen. „Man sollte sachlich herangehen.“ Sofija Pavlenko ist als Sechsjährige mit ihren Eltern aus der Ukraine in den Freistaat gekommen. „Es gab schwierige Momente“, erinnert sie sich. „Anfangs habe ich viel geweint, wegen der Sprache und so.“ Inzwischen fühlt sich die 19-jährige Münchnerin als Deutsche.

Mehr Migranten in die Behörden



Die heutige Integrationsbeauftragte Gudrun Brendel-Fischer versichert: „Von der Integration profitieren alle, auch ökonomisch.“ Die größten Herausforderungen seien Sprache, Bildung und Arbeitsmarkt.

Margaret Weber-Brunner vom Kelheimer „Bündnis für Menschenwürde“ moniert, es gebe zu wenig Kindergartenplätze. „Wie sollen die jungen Mütter Deutsch lernen?“

Sorgen bereitet es Landrat Neumeyer, dass die Helferkreise, die sich im Geflüchtete kümmern, weniger werden. Das könne der Staat nicht übernehmen. Der Kelheimer Kreistag hat einen Integrationsplan verabschiedet, der nun umgesetzt wird. Behörden sollen etwa mehr Migranten einstellen, Sportvereine Ausländer besser einbinden.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Nachrichten direkt aufs Smartphone gibt es hier.