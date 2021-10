Anzeige

Kriminalität Polizeischutz für Schiedsrichter nach Amateurfußballspiel In Schwaben hat die Polizei einen Fußball-Schiedsrichter nach einem Amateurspiel gegen Anfeindungen schützen müssen.

Donauwörth.Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde der bedrängte Schiedsrichter deswegen am Sonntagnachmittag von Beamten zu seinem Auto begleitet.

Während des Spiels in der B-Klasse Nord 1 zwischen dem TKSV Donauwörth und dem FC Marxheim/Gansheim (0:4) sei es zu massiven Anfeindungen gekommen, teilte Polizeisprecher Stephan Roßmanith mit. „Nach dem Schlusspfiff wurde der Schiedsrichter derart bedrängt, dass dieser sich zunächst in die Referee-Kabine und anschließend in die Umkleidekabine der Gästemannschaft flüchten musste.“

Daraufhin sei eine Streife gerufen worden. Nun wird ermittelt, ob es auf dem Platz zu strafrechtlich relevanten Taten gekommen ist.

