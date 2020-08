Anzeige

Kriminalität Polizist erschießt Mann in tschechischer Ferienhaus-Siedlung In Tschechien hat ein Polizist bei einem Einsatz in einer Ferienhaus-Siedlung einen Mann erschossen.

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug.

Budweis.Dieser habe sich zuvor gegenüber dem Beamten aggressiv verhalten, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Budweis (Cesky Budejovice) am Donnerstag mit. Der Zwischenfall war am Mittwochabend in der Nähe der Gemeinde Smrzov, knapp 20 Kilometer östlich von Budweis. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Hergang auf. Medienberichten zufolge soll es in der Datschenkolonie im an Fischteichen reichen Wittingauer Becken häufiger Konflikte unter den Bewohnern gegeben haben.