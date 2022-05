Kriminalität Polizist in Tschechien nach tödlichen Schüssen verurteilt

Nach tödlichen Schüssen auf einen unbewaffneten Mann ist ein Polizist in Tschechien zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Die Richter im südböhmischen Budweis (Ceske Budejovice) schickten den 34-Jährigen am Donnerstag nach Angaben der Agentur CTK wegen Totschlags für dreieinhalb Jahre in Haft.

