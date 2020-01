Kriminalität Polizist mit kochendem Nudelwasser verletzt Ein 57 Jahre alter Mann hat nach einem Streit mit seiner Partnerin einen herbeigerufenen Polizisten mit kochendem Nudelwasser verbrüht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Augsburg.Als die Polizei eingetroffen war und den Mann der Wohnung verweisen wollte, habe der 57-Jährige zunächst den Topf mit dem kochenden Wasser in die Hand genommen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Mittwoch mit.

Der Aufforderung, den Topf wieder abzustellen, sei er zunächst nachgekommen. Dann habe er aber mit einer Tasse kochendes Wasser geschöpft und es in Richtung der Polizisten geschüttet. Ein 25-jähriger Beamter sei im Gesicht und am Hals verletzt worden - er sei mit Verbrühungen ersten und zweiten Grades in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt worden.

Der Angreifer sei gefesselt und festgenommen worden. Gegen ihn sei Haftbefehl unter anderem wegen Widerstands gegen und des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ergangen.