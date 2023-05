Ermittlungen Polizist mit Waffe bedroht: Fahndung nach Verdächtigem

Nach der Bedrohung eines Polizisten in München mit einer Waffe fahnden Ermittler mit zahlreichen Kräften nach einem flüchtigen Verdächtigen. Unter anderem sei dabei ein Hubschrauber im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wie viele Polizisten bei der Suche nach dem Mann in München im Einsatz sind, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Bei der Bedrohungssituation sei es aber nicht zum Einsatz von Schusswaffen gekommen.

dpa