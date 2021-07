Anzeige

Kriminalität Polizisten bei Einsatz mit Kettensäge bedroht Bei einem Einsatz wegen eines Familienstreits sind Polizisten mit einer ausgeschalteten Benzinkettensäge bedroht worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Fremdingen.Beim Eintreffen der Polizei im schwäbischen Fremdingen (Landkreis Donau-Ries) kam ihnen ein 51 Jahre alter Mann entgegen, beleidigte und bedrohte die Beamten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Um sich selbst und die Ehefrau des Mannes zu schützen, hätten sich die Beamten zurückgezogen und Verstärkung angefordert. Dann sei es gelungen, den Mann dazu zu bringen, das Haus zu verlassen. Der 51-Jährige, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, habe sich allerdings nicht beruhigen lassen und sei festgenommen worden. Bei dem Einsatz in der Nacht auf Donnerstag sei niemand verletzt worden. Der Mann sei in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden.

© dpa-infocom, dpa:210701-99-215548/2