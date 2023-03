Ostallgäu Polizisten finden 26 Kilo Kokain bei Autokontrolle

Bei der Kontrolle eines Autos an der Grenze zu Österreich haben Polizisten im Allgäu 26 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen seien in einem Schmugglerversteck im Kofferraum in mehreren Paketen transportiert worden, teilte das Landeskriminalamt in München am Dienstag mit. Der Verkaufswert des in Pfronten entdeckten Kokains liege im Millionenbereich.

dpa