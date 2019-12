Kriminalität Polizisten finden bei mutmaßlichem Räuber Cannabisanbau Ein mutmaßlicher Räuber aus München muss sich voraussichtlich nicht nur wegen eines Überfalls, sondern auch wegen Cannabisanbaus verantworten.

Mail an die Redaktion Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

München.Der 29 Jahre alte Mann soll am Dienstag ein Restaurant in München überfallen haben, als dessen Mitarbeiter gerade an der Abrechnung saßen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er habe die zwei Angestellten mit einem Messer und einem Elektroschocker bedroht, beide seien aber unverletzt geblieben. Als der Mann den geöffneten Tresor bemerkte, soll er das Geld aus dem Safe genommen haben und geflohen sein.

Die bedrohten Angestellten wollen in dem maskierten Täter einen kürzlich entlassenen Kollegen erkannt haben. Polizisten nahmen den Mann in dessen Wohnung fest. Die Beute fanden sie dabei zwar nicht, dafür aber eine Aufzuchtanlage für Cannabis. Gegen den Verdächtigen wird den Angaben zufolge nun wegen mutmaßlichen schweren Raubes und Anbaus und Handels mit Marihuana ermittelt. Er sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.