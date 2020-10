Anzeige

Einsatz Polizistin greift zur Waffe Großeinsatz im Landkreis Kelheim: Ein Schuss aus der Dienstpistole stoppt einen bewaffneten Angreifer.

Mail an die Redaktion Spezialisten untersuchten den Tatort sehr akribisch. Foto: A. Baumgarten Foto: André Baumgarten

Altessing.Erst der Schuss aus einer Polizeiwaffe konnte einen 25-Jährigen am Freitag in Altessing (Landkreis Kelheim) stoppen: Per Notruf war die Polizei zu einer Auseinandersetzung gerufen worden. Als die Streife eintraf, hatte der Mann laut der Mitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern eine Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und griff die 56-jährige Frau im Innern an – dabei hielt er ein Messer in der Hand. Auf den Warnschuss einer Polizistin reagiert der Mann nicht; erst mit einem weiteren Schuss ins Bein konnte er außer Gefecht gesetzt werden.

