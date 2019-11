USA Pompeo besucht Grafenwöhr Trumps Außenminister reist am Donnerstag in die Oberpfalz. Der Besuch ist für ihn ein persönlicher Erinnerungstrip.

Von Christiane Jacke

Mail an die Redaktion Mike Pompeo besucht die US-Truppenstandorte in Grafenwöhr und Vilseck. Am Freitag reist er nach Berlin weiter. Dort ist eine Rede geplant – über die Notwendigkeit, die Freiheit zu verteidigen. Foto: Gregor Fischer/dpa

Washington.Afghanistan, Syrien und die Forderung nach einer gewichtigeren Rolle Deutschlands in der Nato: Der zweitägige Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Deutschland könnte Teil der Kursbestimmung im Umgang mit internationalen Konflikten werden. Der Minister besucht heute erst US-Soldaten in Bayern, reist dann zu Terminen quer durch die Republik und schließlich zu politischen Gesprächen nach Berlin. „Das Verhältnis zu den USA ist ein wichtiger Eckpfeiler der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und das umreißt im Grund genommen schon das ganze Themenspektrum, das anstehen kann“, hat eine deutsche Regierungssprecherin erklärt.

Für Pompeo ist der Trip auch eine persönliche Erinnerungsreise. Er war in den späten 80er Jahren selbst als junger Soldat in Bindlach bei Bayreuth nahe der deutsch-deutschen Grenze stationiert. Pompeo will heute zunächst die nahe gelegenen US-Truppenstandorte in Grafenwöhr und Vilseck besuchen, die er noch von damals kennt. 13 000 US-Soldaten sind dauerhaft in der Oberpfalz stationiert. Mehr als 2000 deutsche Mitarbeiter sind dort beschäftigt. In den vergangenen Jahren hat US-Präsident Donald Trump wiederholt damit gedroht, alle US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Derzeit passiert in Grafenwöhr aber das Gegenteil. Dort wird wieder eine Brigade mit 1500 Soldaten aufgebaut.

Irritierendes timing Zeit: Mit seinem ersten Deutschland-Besuch im Mai ließ sich Pompeo ungewöhnlich lange Zeit. Zuvor hatte er über ein Jahr lang einen Bogen um die Bundesrepublik gemacht, trotz diverser Besuche in Europa.

Danach will er nach Mödlareuth reisen – ein kleiner Ort an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen, der damals geteilt war: ein Teil gehörte zur DDR, der andere zur Bundesrepublik. Wegen des meterhohen Betonwalls nannten die Amerikaner das Dorf früher „Little Berlin“. An diesem symbolträchtigen Ort will Pompeo laut US-Außenministerium seinen deutschen Amtskollegen Heiko Maas (SPD) treffen und sich mit ihm Teile der alten Grenzanlagen anschauen.

Alte und neue Mauern



Es entbehrt dabei nicht einer gewissen Ironie, dass Pompeo in Deutschland den Fall der Mauer vor 30 Jahren feiern will, während sein Präsident, Donald Trump, in der Heimat eine neue Mauer errichten lässt, um illegale Migranten aus Mexiko abzuwehren. Nach Mödlareuth plant Pompeo mit Maas einen Besuch in Leipzig, jenem Ort, der damals durch die Montagsdemonstrationen eine Schlüsselrolle für die friedliche Revolution in der DDR spielte. Pompeos zwei Tage in Deutschland sind vollgepackt mit Stopps an geschichtsträchtigen Orten, in Museen, Synagogen und Kirchen. Am Freitag ist eine Rede in Berlin geplant über die Bedeutung der Freiheit.

Pompeo wolle bei seinem Trip den Mut der Deutschen würdigen, heißt es aus dem US-Außenministerium.

Stolz auf die Rolle der USA

Er wolle aber auch an die Rolle der Amerikaner bei den Geschehnissen damals erinnern. Auf diese Rolle seien die USA stolz. Es geht um viel Symbolik bei diesem Trip, auch um Pathos und Patriotismus. Und aus US-Sicht wohl ebenso darum, die Deutschen sanft daran zu erinnern, was die Amerikaner alles für sie getan haben, und dass auch Berlin Verpflichtungen habe.

Um die Beziehungen beider Länder steht es seit Trumps Amtsantritt nicht zum Besten. Der US-Präsident wirft dem Nato-Partner Deutschland mangelnde Militärausgaben vor, kritisiert das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 und droht der EU mit Strafzöllen, die vor allem die deutsche Autoindustrie treffen könnten. Auch bei anderen Themen sind beide Seiten unterschiedlicher Meinung: etwa was die Iran-Politik angeht, Syrien oder den Umgang mit China beim Ausbau des 5G-Netzes. Die Liste der Streitpunkte ist lang.

Treffen mit Merkel und AKK



Bei seinem Besuch trifft Pompeo nicht nur Maas, sondern auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und den Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Deutsch-amerikanisches Speed-Dating quasi. Der Streit um die deutschen Rüstungsausgaben dürfte dabei eine herausgehobene Rolle spielen. Trump und seine Regierung bringen das Thema in aller Regelmäßigkeit auf. Eine Frage auch: Kommt die von Kramp-Karrenbauer vorgeschlagene internationale Sicherheitszone in Nordsyrien beim Treffen mit Pompeo auf den Tisch?

„Zu früh“ in Deutschland

Stutzig macht ein Detail des Timings. Pompeo kommt nun zwar innerhalb eines halben Jahres zum zweiten Mal nach Deutschland – diesmal, um an den Mauerfall zu erinnern. Am eigentlichen Jahrestag, dem 9. November, ist er aber schon wieder weg. Aus dem US-Außenministerium heißt es dazu nur, Pompeos Terminkalender habe es nicht anders erlaubt.