Unterfranken Pool aufgeschlitzt: 30.000 Liter Wasser ausgelaufen

In Unterfranken hat ein Unbekannter einen Pool aufgeschlitzt und großen Schaden angerichtet. 30.000 Liter Wasser liefen am Sonntag in den Garten und Keller der Besitzerin in Bundorf (Landkreis Haßberge), teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Näheres zum Täter und zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei nicht sagen.

dpa