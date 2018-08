Wahlkampf Popstar Söder auf der Regensburger Dult 47 Tage vor der Wahl: Der Landes-Chef holt Beifall mit Slogans wie „mehr Bayern, weniger Berlin“. Einige halten dagegen.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Markus Söder, umdrängt von Parteifreunden und Besuchern: Der Ministerpräsident bei der Regensburger Dult Foto: Christian Brüssel

Regensburg.Die Kapelle spielt den Defiliermarsch und auf dieses Zeichen haben 2000 Menschen gewartet. Sie klatschen, rufen Bravo, einige Besucher steigen schon jetzt auf die Tische, obwohl es eindeutig nicht Helene Fischer ist, sondern Markus Söder, der da einzieht, im Hahn-Zelt auf der Regensburger Dult. Die Söder-Begeisterung nimmt in den nächsten 80 Minuten kontinuierlich zu, und der Ministerpräsident wird später, in seiner Aufzählung, was Bayern besser kann als andere, kaum fünf Sätze in Folge sagen können, ohne von Beifall unterbrochen zu werden.

Zuvor darf Söder eine Welcome-Tour angenehmster Art durchs Dultgelände unternehmen, begleitet von Finanzminister Albert Füracker, der dieser Tage mit dem „Chef“ überall in Bayern um Stimmen wirbt: beim Rosstag in Bad Kötzting, in Parsberg, in Landshut. „Überall volle Zelte und Begeisterung“, sagt er. Söder ist umringt von MdL Franz Rieger (CSU), von JU-Kreisvorsitzendem Michael Lehner und anderen Parteifreunden, die als Land- oder Bezirkstagskandidaten alle nahe an Söders Sonne sein möchten. Dutzende Besucher drängen sich schon am Parkplatz um den Gast, wollen Selfies, Autogramme, ein kurzes Gespräch. Lisa Hamperl (9) hat sich vor dem Stand ihrer Eltern postiert, um auf der Steirischen ein Ständchen zu spielen.

Trillerpfeifen und nackte Hühner

Söder-Kritiker wie der Herr aus dem Landkreis, der mit Plakat gegen Personalnot der Polizei protestiert, aber anonym bleibt, bleiben eine Einzelerscheinung – beinahe: Vier, fünf junge Leute steigen – Söder redet erst seit drei Minuten – auf die Bänke, blasen in Trillerpfeifen und halten nackte Plastikhühner hoch, bevor die Security sie abführt. „Diesen erbärmlichen Nationalismus“ bekämpfe man, sagt eine der „Sozialrevolutionärinnen“ von der Kampagne „Widerständiges Bayern“ draußen. Söder kontert: „Erst hören, dann stören!“

Söder weiß, wie die Menge tickt, und wendet im Zelt sämtliche bierzelterprobten rhetorischen Mittel an. Erschmeichelt: Er türmt die Vorzüge von Bayern allgemein und der Region Regensburg im Besonderen auf. „Bayern geht es gut, Bayern funktioniert, und wenn es eine ganz starke Aufsteigerregion gibt, dann ist sie hier!“ Söder verabreicht seinen Zuhörern eine satte Dosis von positiver Selbstvergewisserung, von „mia san mia“. Er spottet: meistens über Berlin, die dysfunktionale Hauptstadt, die auf Bayerns Geld angewiesen ist. Er witzelt: über seine fränkischen Wurzeln oder auch Fürackers „kompakte Frisur“. Und dann wird er ernst.

Söder durchmisst neun Themenfelder, um seinen Zuhörern klarzumachen, dass sie sich im „besten Bayern Deutschlands“, trotz niedrigster Arbeitslosigkeit und höchsten Wirtschaftswachstums, nicht gemütlich zurücklehnen dürfen. „Wer denkt, dass alles bleibt, wie es ist, der irrt.“

Zwölf Minuten dauert es, bis der Ministerpräsident auf das Kernthema dieses Dienstagnachmittags zu sprechen kommt: die Flüchtlingsfrage. „Menschen, die zu uns kommen“, sagt er, und: „Ich bin sehr dafür, dass wir nicht nur weltoffen sind, sondern helfen – aber wir dürfen unsere eigenen Leute nicht vergessen. Wer anerkannt ist, soll die besten Chancen haben. Wer es nicht ist, wer die Sprache nicht lernt und vielleicht sogar Randale macht, der soll das Land verlassen.“ Der Beifall wird lauter, er prasselt geradezu. Ähnliche Dezibelzahlen erreicht der Landes-Chef mit seinem Bekenntnis zum Mittelstand. „Wir reden immer von den ganz Armen und den Superreichen – aber nicht von denen, die arbeiten, Kinder groß ziehen, in ganz normalen Verhältnissen leben. Wir müssen mehr für diese Menschen tun – sie sind es, die unser Land tragen.“

„Wir reden immer von den ganz Armen und den Superreichen – aber nicht von denen, die arbeiten, Kinder groß ziehen, in ganz normalen Verhältnissen leben. Wir müssen mehr für diese Menschen tun – sie sind es, die unser Land tragen.“ Markus Söder



Söder lässt kaum ein Thema aus, das das Volk umtreibt. Die Pflege: „Wenn wir uns als Familienland verstehen, müssen wir denen helfen, die ihre Eltern daheim pflegen wollen.“ Die Kinder: „Wir schreiben Eltern nicht vor, wie sie Kinder erziehen sollen, daheim oder in der Kita, sondern helfen ihnen, mit Familiengeld.“ Die Bürokratie: „Wir sind uns nicht sicher, wer nach Deutschland eingereist ist, aber wir wissen, welche Kuh wann auf der Koppel steht.“ Die Altersvorsorge: „Junge Menschen müssen sich ein Haus bauen können. Deshalb geben wir Baukindergeld und Eigenheimzulage.“ Der Rechtsstaat, mit Blick auf den Fall Sami A.: „Ich will keine Gerichtsschelte betreiben – aber verstehen tut das niemand mehr.“ Beifall rollt wie eine Welle durchs Bierzelt.

Was Söder nicht anspricht, sind die Themen, die ihn selbst umtreiben. Die CSU liegt laut Umfrage bei 37 Prozent und ist weit von der absoluten Mehrheit entfernt, und mit Söder selbst sind zwei von drei befragten Bayern unzufrieden – und in 47 Tagen ist Landtagswahl. Finanzminister Füracker rechnet in Wochen: „Jede Woche ein Prozent aufholen – das ist zu schaffen.“

