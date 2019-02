Verkehr Porsche brettert mit 183 Stundenkilometer über Landstraße Das frühlingshafte Wetter hat einen Mann in Oberbayern offenbar dazu verleitet, mit seinem Sportwagen auf einer Landstraße ordentlich Gas zu geben.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Schild mit Tempo 70-Angabe. Foto: Bernd Settnik/Archiv

Fürstenfeldbruck.Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 62-Jährige in Fürstenfeldbruck am Vortag mit 183 Kilometern pro Stunde geblitzt worden. Drogen waren laut Polizei nicht im Spiel. Den Porsche-Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei.