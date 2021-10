Anzeige

Corona-Pandemie Positiver Test: Aiwanger sagt Termine ab Ein Abgeordneter der Freien Wähler wurde positiv auf Corona getestet. Hubert Aiwanger trifft Sicherheitsmaßnahmen.

Mail an die Redaktion Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hatte zwar keinen direkten Kontakt zu dem positiv getesteten Landtagsabgeordneten, er zieht sich aber vorläufig aus der Öffentlichkeit zurück. Foto: Tobias Hase/dpa

München.Nach einer Sitzung der Landtagsfraktion der Freien Wähler am Dienstag ist ein zweifach geimpfter Abgeordneter per Schnelltest positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Darüber informierte das Bayerische Wirtschaftsministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hatte an der Sitzung teilgenommen, jedoch keinen näheren Kontakt mit dem betreffenden Abgeordneten. Der Staatsminister muss daher nicht in Quarantäne. Dennoch sagt er sicherheitshalber seine öffentlichen Termine der nächsten Tage ab und lässt sich weiterhin täglich testen.