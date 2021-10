Arbeitsmarkt Positiver Trend auf dem Arbeitsmarkt: Aber Azubis fehlen

Mit dem erhofften Ende der Corona-Pandemie rückt für die Unternehmen wieder der Fachkräftemangel in der Vordergrund. In den kommenden Jahren werden Scharen von Arbeitnehmern aus den geburtenstarken 1960er Jahren in Rente gehen. Aber es fehlt Nachwuchs.