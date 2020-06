Anzeige

Kriminalität Postbote entsorgt mehrere Sendungen in Papiertonne Anstatt die Briefe zu verteilen, hat ein Briefträger in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) mehrere Sendungen entsorgt.

Bad Wörishofen.Eine 80 Jahre alte Anwohnerin habe beobachtet, wie der Mann etwas in ihre Papiertonne warf, teilte die Polizei am Samstag mit. Als die Frau die Tonne am Donnerstag überprüfte, habe sie einige Postwurfsendungen sowie einen Brief entdeckt. Die Polizei ermittelt nun, warum der Postbote die Sendungen weggeworfen hat.