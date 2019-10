Finanzen

P&R-Gläubiger können auf eine Milliarde Euro hoffen

Gut ein Jahr nach der Milliarden-Pleite der Containervermietung P&R hat Insolvenzverwalter Michael Jaffé gute Nachrichten für die 54 000 Gläubiger: Nach Abschluss einer Vergleichsvereinbarung wollten er und seine Kollegen mit der Vermietung der Containerflotte und Verkäufen in den kommenden Jahren „über eine Milliarde Euro erwirtschaften“ und an die Gläubiger verteilen, teilte Jaffé am Mittwoch in München mit.