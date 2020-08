Anzeige

Tiere Prämie für Schaf- und Ziegenhaltung 30 Euro pro Tier: Schaf- und Ziegenhalter in Bayern bekommen künftig vom Landwirtschaftsministerium eine jährliche Prämie.

Mail an die Redaktion Schafe stehen auf einer Wiese. Foto: Fabian Sommer/dpa/ZB/Symbolbild

München.Mit einer jährlichen Prämie von 30 Euro pro Tier fördert das Landwirtschaftsministerium künftig die Schafs- und Ziegenhaltung in Bayern. „Wir wollen damit ein deutliches Zeichen für diesen tierwohlgerechten und ressourcenschonenden Betriebszweig setzen“, verkündete Ministerin Michaela Kaniber (CSU) am Montag in München. Die Beweidung mit Schafen und Ziegen trage zum Erhalt der Landschaft bei.

Die Prämie gelte für Herden ab 20 Tieren, die mindestens zehn Monate alt sind. Der Förderantrag soll ab dem 7. August online abrufbar sein. „Diese Hilfen sollen bei den Verhandlungen zur gemeinsamen Agrarpolitik und auf Bundesebene langfristig verankert werden, um der Schaf- und Ziegenhaltung wieder eine Perspektive zu geben“, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums.

