Bundesliga Präsident des FC Augsburg wirbt für offenen Führungsstil Präsident Markus Krapf vom FC Augsburg will in seiner Amtszeit offen kommunizieren. „Mein großer Auftrag ist es, den Leuten das Gefühl zu geben, dass man nichts zu verbergen hat. Ich werde nicht jedem immer alles erzählen können, aber ich werde nicht lügen“, sagte Krapf der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwoch). Der 51-Jährige steht seit September an der Spitze des sportlich kriselnden Fußball-Bundesligisten, sein Vorgänger Klaus Hofmann war im Mai zurückgetreten.

dpa

Augsburg.Hofmanns Führungsstil hatte ihm am Ende seiner Amtszeit Kritik eingebracht. „Das gab mir zu denken und ich hatte das Gefühl, dass man etwas zu verbergen hat“, sagte Krapf. Der Vertrag des ehemaligen Augsburger Pressesprechers ist bis 2029 datiert. „Diese Zeit ist auch nötig, um gewisse Dinge wieder in die richtige Spur zu bringen“, befand Krapf. Er will etwa die Anteile von Hofmann an der ausgegliederten Kapitalgesellschaft zurückzukaufen. Hofmann hält immer noch 30,5 Prozent an der KGaA.