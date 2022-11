Basketball Präsident Weiss reagiert auf WM-Quali-Zuschauerzahl Der Präsident des Deutschen Basketball Bundes, Ingo Weiss, hat irritiert auf Nachfragen zur Zuschauerzahl in der WM-Qualifikation in Bamberg reagiert. „Ich hätte mir nicht mehr erhofft. Ich bin top zufrieden mit der Zuschauerzahl. Wieso muss ich immer alles negativ sehen? Wieso muss ich immer sagen, ich hätte das noch und ich hätte das noch? Na klar passt das für den Moment“, sagte Weiss der Deutschen Presse-Agentur nach dem 94:80 über Finnland.

Mail an die Redaktion Ingo Weiss, Präsident Deutscher Basketball Bund, spricht vor Publikum. Foto: Federico Gambarini/Federico Gambarini/dpa/Archiv

Bamberg.3927 Zuschauer hatten den Sieg, der Deutschland auch das WM-Ticket für 2023 einbrachte, in der einstigen Basketball-Hochburg in Franken live vor Ort gesehen. „Können wir nicht einmal irgendwann zufrieden sein? Müssen wir immer ein Haar in der Suppe suchen?“, fragte Weiss. Die Kapazität der Arena liegt bei über 6000 Plätzen. Deutschland hatte bei der Heim-EM im September die Bronzemedaille geholt. Es war das erste Edelmetall seit 17 Jahren und der Glanzzeit von Dirk Nowitzki. Die Spiele in den riesigen Hallen in Köln und Berlin waren ausverkauft, teilweise übertrug der TV-Sender RTL bei der EM zur Primetime.