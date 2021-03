Anzeige

Forschung Preis für zwei Forscherinnen aus Bayern Die Wissenschaftlerinnen Silvia Budday und Anna Schenk werden jeweils mit dem Heinz Maier-Leibnitz-Preis ausgezeichnet.

Mail an die Redaktion Eine Doktoradin hält in der Universität Erlangen-Nürnberg in Erlangen (Bayern) ein Reagenzglas in den Händen. Foto: Daniel Karmann/picture alliance / dpa

München.Das gab die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag bekannt.

Die Biomechanikerin Silvia Budday von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg erhält einen der zehn Preise für ihre Forschung zur Entwicklung mikromechanischer Modelle für Gehirngewebe. Diese ermöglichten es, Krankheiten früher zu diagnostizieren und Behandlungsmethoden zu optimieren, hieß es.

Neuer Ansatz für Energiewende?

Anna Schenk, Juniorprofessorin an der Universität Bayreuth, wird für zukunftsweisende Forschung an der Schnittstelle von Physikalischer Chemie und den Materialwissenschaften ausgezeichnet. Sie wende Konzepte der Natur zur Strukturierung kristalliner Materialien an. Dies könne einen völlig neuen Ansatz für die Energiewende bedeuten, hieß es.

„Die beiden jungen Wissenschaftlerinnen leisten von Bayern aus zukunftsweisende Pionierarbeit von unschätzbarem Wert“, betonte Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU).

20 000 Euro für den Gewinner

Seit 1977 wird der Heinz Maier-Leibnitz-Preis jährlich an herausragende Forscher verliehen, die sich in einem frühen Stadium ihrer wissenschaftlichen Laufbahn befinden und noch keine unbefristete Professur innehaben. Der Preis ist mit je 20 000 Euro dotiert.

Die Verleihung findet am 4. Mai statt – wegen der Corona-Pandemie allerdings nur als digitale Veranstaltung. (dpa)