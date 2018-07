Auszeichnung Preise für klasse Schülerartikel Beim Projekt „Zeitung in der Schule“ sind Jugendliche als Reporter unterwegs. Die besten Artikel wurden jetzt prämiert.

Von Dagmar Unrecht

Mail an die Redaktion Die Schülerinnen und Schüler der Klasse Ü2 der Mittelschule Lappersdorf sind die Gewinner des „Klasse“-Preises 2018. Foto: Lex

Regensburg.Warum rutschen junge Menschen in die Drogensucht ab? Wie funktioniert eine Biogasanlage? Mit welchen Tricks überlebt man in großer Gefahr? Wie macht man ein Lied? Mit diesen Themen haben sich die vier „Klasse“-Preis-Gewinner 2018 auseinandergesetzt. Die Bayernwerk AG zeichnet damit zum 14. Mal die besten Schülerartikel aus, die im Rahmen des Medienprojekts „Zeitung in der Schule“ (ZiS) in den vergangenen Monaten in der Mittelbayerischen erschienen sind. „Wir wollen Euch helfen, Medienkompetenz zu erwerben“, sagte Annette Seidel von der Bayernwerk AG am Mittwoch bei der Preisverleihung im MZ-Medienhaus vor rund 90 Schülern und ihren Lehrern. Es sei gerade für junge Menschen wichtig, zu wissen woher man Informationen bekomme, die hundertprozentig stimmten.

Gemeinsam texten und singen



Der mit 300 Euro dotierte erste Preis ging an die Übergangsklasse Ü2 der Mittelschule Lappersdorf. Die 22 Schülerinnen und Schüler kommen aus zwölf verschiedenen Nationen und haben sich ein ganz besonderes Projekt ausgedacht und für ZiS beschrieben: ein eigenes Lied. Unterstützt wurden die Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren von dem Regensburger Musiker Hubert Treml, der nach den Wünschen der Klasse die passende Melodie bastelte – ein Rap-Teil inklusive. Für ZiS haben die Lappersdorfer Schüler beschrieben, wie ihr ganz persönliches Lied mit dem Titel „Zwischen“ Gestalt angenommen hat – von der Themenfindung bis zur Aufnahme im Tonstudio. „Ein tolles Projekt und eine tolle Leistung“, lobte MZ-Chefredakteur Manfred Sauerer in seiner Laudatio. „Meine Schüler freuen sich riesig über die Auszeichnung und ich auch“, sagte Lehrerin Sabine Müller nach der Ehrung. Einige der Schüler trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Zwischen“, die sie in der Woche zuvor bei einer Klassenfahrt selbst gestaltet hatten. Mit dem Preisgeld soll nun eine schöne Klassenfeier finanziert werden. „Da lassen wir es krachen“, so die Lehrerin.

Den mit 200 Euro dotierten zweiten Platz sicherte sich die Klasse 8c des Gymnasiums Lappersdorf mit ihrer Lehrerin Johanna Manz. Die Schüler hatten im Kultur- und Begegnungszentrum Waldsassen an einem ungewöhnlichen Event teilgenommen: einem Überlebenslehrgang für apokalyptische Gefahrenlagen. Dabei erlebten die Jugendlichen, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Sie lernten aber auch, wie man zum Beispiel mit einer Frischhaltefolie eine improvisierte Wasserleitung baut. „Ein rundrum gelungener Artikel“, lobte der MZ-Chefredakteur den Beitrag mit dem Titel „Überleben im Kräutergarten“.

Zwei Drittplatzierte



Der dritte Platz wurde dieses Jahr ausnahmsweise zweimal vergeben und mit je 100 Euro dotiert. Preisträger sind die Klasse 8a der Mittelschule Parsberg (Lkr. Neumarkt) mit ihrem Lehrer Michael Held und die Klasse 8d der Mittelschule Roding (Lkr. Cham) mit ihrer Lehrerin Carina Liebl. Die Parsberger Schüler beschäftigten sich für ZiS mit dem Thema Drogensucht und luden dafür zwei Betroffene in die Klasse ein. Entstanden ist ein berührender Artikel mit dem Titel „Zwei wollen den Drogenfluch besiegen“. Die Rodinger Schüler besuchten die Biogasanlage in Schwandorf und verfolgten dort gekonnt die Spur der Bakterien: „Die kleinsten Maisvernichter“ lautet der Titel des Beitrags. Die preisgekrönten Schüler waren gestern alle sichtlich stolz und zufrieden: „Es hat viel Spaß gemacht“, resümierte zum Beispiel Sicilia (14).

