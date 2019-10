Fussball Prellung bei Alaba: Bayern ohne Hernández gegen Hoffenheim Der FC Bayern München muss auch im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga auf Lucas Hernández und Leon Goretzka verzichten.

Merken

Mail an die Redaktion Münchens David Alaba liegt nach einem Zweikampf verletzt am Boden. Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa

München.Beim Österreicher David Alaba, der beim 7:2 in der Champions League am Mittwoch in London gegen Tottenham Hotspur eine schmerzhafte Rippenprellung erlitten hatte, müsse man „von Tag zu Tag schauen“, berichtete Trainer Niko Kovac am Donnerstag.

Erste Alternative für die linke Abwehrseite wäre bei einem Ausfall von Hernández und Alaba wohl Weltmeister Benjamin Pavard, der bereits gegen Tottenham in der zweiten Hälfte dort agiert hatte. „Er hat es links sehr gut gemacht“, lobte Kovac den Franzosen.

Hernández hat weiterhin Probleme am rechten Knie. Weil es das im Frühjahr operierte Knie sei, „wollen wir kein Risiko eingehen“. Nationalspieler Goretzka soll nach einer Oberschenkelverletzung sein Trainingspensum in der anstehenden Länderspielpause steigern, wie Kovac mitteilte. Der gegen Tottenham mit muskulären Problemen ausgewechselte Innenverteidiger Jérôme Boateng trainiert wieder.

Kovac erwartet von seiner Mannschaft nach der Gala in London auch im Liga-Alltag eine konzentrierte Leistung. „Wir wollen Erster bleiben und mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen“, sagte der Kroate.