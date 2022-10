Champions League Presse: Barcelona gibt „armseliges Bild“ gegen FC Bayern ab

Der Auftritt des FC Barcelona beim 0:3 gegen Bayern München hat auch in den spanischen Medien für große Ernüchterung gesorgt. Die Katalanen um den erneut bezwungen einstigen Münchner Torgaranten Robert Lewandowski hatten schon vor dem Anpfiff am Mittwochabend keine Chance mehr auf das Achtelfinale und spielt nun in der Europa League weiter.

dpa