Gastronomie Prise Rock’n’Roll für „Schwögler“ Mitte Februar kommt mit Tobias Stegmann ein neuer Küchenchef nach Bad Abbach. Viele kennen ihn aus der Sendung „The Taste“.

Von Louisa Knobloch

Mail an die Redaktion Tobias Stegmann trat beim Weihnachtsspezial von „The Taste“ erneut im Team von Cornelia Poletto an. Ab Februar wird er Küchenchef im Restaurant Schwögler in Bad Abbach. Foto: SAT.1 / Benedikt Müller

Bad Abbach.Das Restaurant Schwögler in Bad Abbach bekommt einen neuen Küchenchef: Tobias „Tobi“ Stegmann, bekannt aus der Fernsehsendung „The Taste“ übernimmt den Posten zum 14. Februar. Der Koch, der zuletzt in Landshut sein eigenes Restaurant „Denkma(h)l“ betrieben hatte, verkündete die Neuigkeit zunächst auf Facebook, wo er zahlreiche Likes und Glückwünsche erntete. „Seit ein paar Tagen, weiß ich endlich wo die berufliche Reise hingeht und ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich drauf freue“, schrieb Stegmann in dem sozialen Netzwerk.

### ############ ### ### ##### ########## ### #### ####### ########, ####### ###### ######### ## ######## ### ### ##. ### #### ###### ###### ###### ## ### ############## ### ### ########## ######## ### ########### ##### ###### ##### ## ###### ##########. ## #### ######## #######, ## ###### #### ########## #####, ### ####### ## ##########, ### ### ##### ############ ######## ###### ###### ## ### ###### #### ### ###### ###### ########. ### ######### #### ########: „###### ### ### ### ###### ## ####-########### ### ### ### ####### ####, #### ### ### ###### ######.“

#############, #### ######## ####### #####

### ######### ########## ####### ###### ######## ### ########## ######### #### #### ##### ###### ### ####### ######, ######### ###### #########. „## ### ### ### ########### ##### ############ #######. ### ##### ## #### ### #### #### ###############.“ ###### ##### ### ##### ## ######### ## ############ ######### #########. „## ###### ######## ###### ### ### ###### ##### #########“, ####### ###### ######### ##. „############# ####### ### ### ####### #######, #### ###### #### ###### ###### ####### ######.“ ### ##### ####### #### #### ### #### ######## ######, ### ##### ### ######### ##### ######## ######.

###### ######## ##### ### ###### ########## ######### ### ### ###### #### ###, ### ## ###### #### – ### ######## ### ### ############ #####. „##########, ## ### ####, ## ######## ### ## ### ####### ##########“, ###### ##. ########### ##### ######## ##### ##### ### „############, ###### ### #######“: „### ### ####### ########, #### ## ### ### ####“, #### ### #### ## ###### ######## #### ### ##### ######.

### ### #########-####### „#######“ ######### ######## #### #### #######-######## ##:

### ###### ####### #### ######## ######### ## ######## ###### #######. „## ### ##### ## #### ### ####### ### ### ### ##### ### ### #### ### ###### ####, ##############.“ ## ##### #### ####### „####“ ### ### #### ####### ### ### ##### ########. #### ## #### ####### ########## ## ######## #### ##### #### ###### ###### ######### ######, #### ############ ###### ######. ### ##### #### #### ## ### ############## ## ### ########### ## ###### ########, ### ####### ### ## ######### #######, #### ### ######### ########### ## ######## ## ##########, #### ########. „### ##### ###### #### #### #### #### #######.“ ### ##### ### #### ############ ###########-##### ##########.

############ ### ##### ####

######## ### ### ######## „####’#’#### #######“ ########### ### #### ####### ###### ## ##### #########. ##### ##### ## #### ########### „####’# #####“ ### ####-#####-################# ### #### ###### ###### ### ####### ## ########. ### ####### ### #### ###### ### ###### ########. „###############, ### ### ## ####### ########### ####, ##### ### ### ##### #### ###########“, ########## ##. ########## ##### ## ####### ####, ###### #### ########## ####### ## #########, ## #### ##### ## ##########. „## #### #### #### ## ####### ### ### ###### ######### ### ### #####.“

### ###### ####### #######-##### ###### #### ######## ########## ####### ###.

#### ## ### ### ### ########## ### ############ ## ##. ####### ### ##### ## ##### „############“ ### ### ########### #######, #### ######## ### ### ##### ####. #### ###### ######### ####### ### ##### „############# #####“. ### ########## ######### ### ####### ########## ############## ########, ######## #### ##### ### ################ #####-######. ###### ###### ######### ### ### ###### ##### ########## #### #######? ## ##### ##. „### #### ### #######, #### ### ### ######, ########## ##### ### ### ##### #### #####.“

##### ### ####: ### ######### ### ##### ### ######

#### ########### ### ###### ##### ### ####.

######## ### ####### ### ########### ########### ###### ### ######## ### ### ##########. #### ##### #### ###### ### ####.