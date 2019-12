Natur Pro und Contra: Katzen an die Leine? Katzen arrestieren, um Vögel zu schützen: Diese Forderung hat fuchtige Tierschützer auf den Plan gerufen – auf beiden Seiten.

Von Marianne Sperb und Christian Eckl

Merken

Mail an die Redaktion Katzen sind schnelle und gewiefte Jäger. Vor allem für junge Vögel werden sie damit zur Gefahr. Foto: picture alliance / Markus Scholz

Regensburg.Soso. Jetzt sollen es also Katzen ausbaden. Arrestieren, kastrieren, dezimieren: So wollen zwei Juristen die Vogelfresser vom Vogelfressen abhalten. Es klingt beflügelnd, was Arie Trouwborst und Han Somsen von der Universität Tilburg vorschlagen. Schließlich haben Katzen Mitschuld an der Ausrottung von 40 Vogelarten weltweit, bedeuten eine Gefahr „für mindestens 367 bedrohte Arten“ und töten allein in den USA im Jahr zwischen 1,3 bis 3,7 Milliarden Vögel, sagen die Berechnungen. Gut gebrüllt! Weiter lesen Sie hier!