Bereits zwei Schafe gerissen „Problembär“ bei Rosenheim?: Umweltminister schließt Abschuss nicht aus von Alexander Kain

Mail an die Redaktion Der Bär verhält sich nach den bisherigen Erkenntnissen dem Menschen gegenüber scheu, wie das LfU mitteilte. −Symbolbild: imago

Rosenheim, Stadt.Nachdem die Schwester des „Problembären Bruno“ in Südtirol einen Jogger getötet und ein anderer Bär im Landkreis Rosenheim Schafe gerissen hat, hat Umweltminister Thorsten Glauber nun im Zweifel einen Abschuss des Tieres in Oberbayern für möglich erklärt.

Siebzehn Jahre ist es her, seit der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) im Mai 2006 während einer Pressekonferenz ein paar seiner legendärsten Aussagen gemacht hat: Es ging um die fachliche Unterscheidung zwischen „dem sich normal verhaltenden Bären“, den „Schadbären“ und den „Problembären“. Anlass war, dass es in Oberbayern zu mehreren Bären-Sichtungen und zu zahlreichen Vieh-Rissen gekommen war. Ersterer, also der „Normalbär“, würde im Wald leben und niemals rausgehen, so Stoiber. Der „Schadbär“ indes würde höchstens ein bis zwei Schafe im Jahr reißen, so Stoiber. Anders sei es beim „Problembären“, der dem Menschen allzu nahe komme. „Wenn die Experten sagen, das ist ein absoluter Problembär, da gibt es nur die Lösung, ihn zu beseitigen, weil einfach die Gefahr zu groß ist.“ So kam es dann auch: Einen Monat später wurde der zum „Problembär“ gewordene „Bruno“ auf staatliches Geheiß von einem Jäger erlegt.







Nachdem kürzlich just die Schwester des „Problembären Bruno“ in Südtirol einen Jogger getötet hat, sind Raubtiere, die dem Menschen gefährlich werden können, wieder stärker in den öffentlichen Fokus gerückt. So hat in dieser Woche Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärt, erreichen zu wollen, den vom Naturschutzgesetz eigentlich streng geschützten Wolf, in Bayern unter bestimmten Umständen wieder bejagen zu können. Auf die Frage, ob er erreichen wolle, dass gegebenenfalls auch Bären in Bayern bejagt werden können, sagte Söder, ihm gehe es jetzt zuerst um die Wölfe.

„Auf das Thema Bär vorbereitet“

Das könnte sich nun allerdings ändern: Ausgerechnet in die aufkeimende Diskussion um den Schutzstatus von Raubtieren platzte nun die Meldung, dass ein Bär im Landkreis Rosenheim zwei Schafe gerissen haben soll.

Der fachlich zuständige Umweltminister Thorsten Glauber (FW) hält Bayern „auf das Thema Bär vorbereitet“. Gegenüber der Heimatzeitung erklärte er: „Die Sicherheit der Menschen steht immer im Mittelpunkt und hat uneingeschränkten Vorrang. Der Sachverhalt muss jetzt fachlich genau aufgeklärt und die Lage vor Ort engmaschig beobachtet werden. Im Ernstfall kommen alle Maßnahmen in Betracht.“

Zu klären ist ebenjene Unterscheidung, die der damalige Ministerpräsident Stoiber machte: Handelt es sich um einen „Normalbären“, einen „Schadbären“ oder einen „Problembären“.

Keine Festlegung

Im Umweltministerium wagt man noch keine Festlegung: „Experten des zuständigen Landesamts für Umwelt sind bereits vor Ort und sammeln alle Erkenntnisse“, sagte ein Sprecher. Weitergehende Maßnahmen würden durch die zuständigen Behörden fortlaufend geprüft – und die Bevölkerung durch die Behörden „über die weiteren Erkenntnisse auf dem Laufenden gehalten“.