Wissenschaft

Professorin: Tablets in Klassenzimmern reichen nicht

Bamberg (dpa/lby - Tablets und schnelles Internet in den Klassenzimmern reichen nach Ansicht einer Bamberger Informatik-Professorin nicht, um digitales Lernen voranzubringen. Bevor dies flächendeckend an den Grundschulen ankomme, „müssen sinnvolle didaktische Konzepte entwickelt und erprobt werden und schließlich auch so aufbereitet werden, dass sie im Unterricht einsetzbar sind“, sagte die Wissenschaftlerin Ute Schmid. In der politischen Debatte scheine es derzeit vor allem ums Material zu gehen: „Man hat den Eindruck: Gebt allen Grundschülern Tablets, dann werden sie später Informatik oder ein MINT-Fach studieren. Aber alleine dadurch werden sie nicht MINT-affin. Nicht jeder, der gerne Auto fährt, wird Maschinenbauer.“