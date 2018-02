Eishockey

Profi Braun spielt weitere Saison beim ERC Ingolstadt

Laurin Braun spielt auch in der kommenden Saison für den ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga. Der 27 Jahre alte Stürmer war im vergangen Jahr von den Eisbären Berlin nach Oberbayern gewechselt. Braun verbuchte in 49 Einsätzen fünf Tore und zwölf Vorlagen. „Ich bin kein Wandervogel und mir gefällt's in Ingolstadt“, sagte Braun laut Mitteilung vom Mittwoch.