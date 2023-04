Untersuchungsausschuss Projektleiter verteidigt Standort für Zukunftsmuseum

Im Landtags-Untersuchungsausschuss zum Nürnberger Zukunftsmuseum hat der einstige Projektleiter die Standortwahl und die Verhandlungen mit dem Vermieter der Immobilie verteidigt. Der Standort Augustinerhof sei in der Endauswahl der einzige in zentraler Lage und in Nachbarschaft anderer Museen gewesen, sagte Andreas Gundelwein, der für die Erarbeitung und Umsetzung des Museumskonzepts verantwortlich war, am Montag in seiner Zeugenvernehmung. „Es war der einzig mögliche Standort in der Innenstadt.“ Und dass man einen zentralen Standort brauche, sei sehr frühzeitig festgelegt worden und letztlich eine „zentrale Anforderung“ gewesen, argumentierte er.

dpa