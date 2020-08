Anzeige

Benefiz Prominente Starter für Leukämiehilfe Das Charity-Projekt sammelt Spenden für ein neues Sport- und Bewegungszentrum in Regensburg. Auch Minister Sibler läuft mit.

Beim Leukämielauf zeigen die Teilnehmer seit mehr als 20 Jahren Herz für die Leukämiehilfe. Hinter dem Projekt „Laufen verbindet", das nun zum zweiten Mal stattfindet, steckt eine ähnliche Idee. Archiv-Foto: Martina Groh-Schad Foto: Martina Groh-Schad

Regensburg.Ein laufender Minister, zwei Landräte an der Landkreis- und Bezirksgrenze in Irling und zwei Oberbürgermeister – je am Start und am Ziel: Bei der Neuauflage des Projektes „Laufen verbindet“ werden am Dienstag wieder Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Dafür erhält das Charity-Projekt prominente Schützenhilfe, wie die Leukämiehilfe Ostbayern mitteilte.

Das Armin Wolf Laufteam wird die 52,5 Kilometer lange Strecke von Straubing nach Regensburg zurücklegen. Auf einem Streckenabschnitt stößt Bayenrs Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) – selbst begeisterter Hobbyläufer – zu der Gruppe. Ziel des Projekts „Laufen verbindet“ sei es zum Einen, auf das neben dem Patientenhaus geplante Projekt „Sport- und Bewegungszentrum für Krebskranke“ mit einem Investitionsbedarf von 2,65 Millionen Euro hinzuweisen, und zum Anderen, Spenden für das Projekt einzuwerben.

100 Euro Pro Kilometer



„Wir werden überall laufen, zwar getrennt, aber gemeinsam für eine gute Sache, unser großes Ziel“, verkündete Prof. Dr. Reinhard Andreesen, Vorsitzender der Leukämiehilfe Ostbayern und „Erfinder“ des Leukämielaufes. Das Projekt „Laufen verbindet“ ist quasi ein kleiner Ableger dieses Breitensportevents. Das Armin-Wolf-Team zögerte keine Minute, ehe die Zusage zur Neuauflage des 50-Kilometer-Laufes kam: „Natürlich laufen wir!“

Ein gutes Dutzend Läuferinnen und Läufer macht trotz Ausfall von Gäubodenvolksfest in Straubing und Dult in Regensburg auf den Weg. Der Start erfolgt auf dem Straubinger Stadtplatz. Empfangen werden die Läufer am Patientenhaus der Leukämiehilfe Ostbayern e.V.. Jeder gelaufene Kilometer soll nun mit 100 Euro gesponsert werden. Organisatoren, Unterstützer und die Spendenempfänger stellten das Konzept in Regensburg vor.

Projekt kostet 2,6 Millionen



Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr, Pate des Patientenhauses, startet die Läufergruppe um 13.15 Uhr am Theresienplatz in Straubing. Der bekannteste Teilnehmer ist laut den Veranstaltern Staatsminister Sibler, Botschafter der Leukämiehilfe Ostbayern. Der CSU-Politiker und Ausdauersportler laufe mit den Ultraläufern von Straubing bis zur Landkreis- und Bezirksgrenze in Irling. Dort begleiten Landrat Josef Laumer (Straubing-Bogen) und Landrätin Tanja Schweiger (Regensburg) um ca. 14.55 Uhr die Läufer über die Landkreis- und Bezirksgrenze.

Auf der Schlussetappe werden einige der Unterstützer und auf dem Schlusskilometer zusätzlich das Armin Wolf Future-Team (Kinder und Jugendliche) die Läufer begleiten und ins Ziel am Patientenhaus geleiten. Im Ziel erwartet Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ab 19 Uhr die Teilnehmer.

In der Erstauflage dieses erweiterten Marathons waren 2019 mehr als 10 000 Euro zusammengekommen. Gemeinsam mit den Sponsoren wird jetzt nach weiteren Unterstützern gesucht. Jetzt hoffen natürlich alle auf die Spendenfreude der Bevölkerung. Ziel der Spendenaktion ist der Bau eines Sport- und Bewegungszentrums für Krebspatienten. „Wir brauchen rund 2,6 Millionen Euro“, erklärt Prof. Andreesen das zweite große Bauprojekt des Vereins. Er erbittet Spenden unter unter dem Stichwort „Laufen verbindet“ auf folgendes Konto der Leukämiehilfe Ostbayern: Sparkasse Regensburg, IBAN DE 257 505 000 078 001 7000