Medien ProSiebenSat.1 holt Chef vom Hausgeräte-Hersteller Dyson Neuer Chef des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 wird Max Conze, zuletzt Chef beim englischen Hausgeräte-Hersteller Dyson. Der Aufsichtsrat berief Conze am Mittwoch zum Nachfolger von Thomas Ebeling, der neun Jahre an der Spitze des Unternehmens gestanden hatte.

Der neue Chef des Medienkonzerns ProSiebenSat.1, Max Conze. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

München.Der 48-jährige Conze soll sein Amt in Unterföhring bei München am 1. Juni antreten. Ebelings Vertrag wäre eigentlich noch ein Jahr gelaufen, wurde aber vorzeitig aufgelöst. Er war wegen eines schwachen Fernsehgeschäfts und des schlechten Aktienkurses unter Druck geraten und hatte sich im November abfällig über die Zuschauer geäußert. Die Vorlage der Jahresbilanz 2017 am Donnerstag ist sein letzter Auftritt, dann verlässt er ProSiebenSat.1. Vorstandsmitglied Conrad Albert führt den Vorstand übergangsweise ab Freitag bis zu Conzes Amtsantritt.

Ebeling war 2009 vom Pharmakonzern Novartis zu ProSiebenSat.1 gekommen. Er hat das aus der Pleite des Kirch-Konzerns hervorgegangene Unternehmen wieder profitabel gemacht und neu aufgestellt. Inzwischen erwirtschaftet der Medienkonzern die Hälfte seines Umsatzes außerhalb des Werbefernsehens, vor allem mit Internet-Portalen wie Parship und im Produktionsgeschäft.