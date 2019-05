Medien ProSiebenSat.1 startet neuen Streaming-Dienst Joyn im Juni Der Medienkonzern ProSiebenSat.

Mail an die Redaktion Das Firmenlogo von ProSiebenSat.1 Media AG und eine Satellitenschüssel sind an der Konzernzentrale zu sehen. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.1 will mit seinem neuen Streamingdienst Joyn - zuvor 7TV - im Juni an den Start gehen. Das Joint Venture der Mediengruppe mit Discovery biete Livestreams von über 50 TV-Sendern, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Außerdem gebe es dort eigenproduzierte Serien, Shows, Previews und lokale Inhalte zu sehen.

ProSiebenSat.1-Chef Max Conze setzt zudem auf weitere Kooperationen. „Ich bin überzeugt, dass wir bis zum offiziellen Start im Juni weitere attraktive Partner gewinnen können. Unsere Gespräche - etwa mit der ARD - sind äußerst vielversprechend.“

Zur Premiere will der Sender die dritte Staffel der Serie Jerks mit den Schauspielern Christian Ulmen und Fahri Yardim zeigen. Zukünftig sollen auch die Inhalte von Maxdome und der Eurosport Player integriert werden. Die Joyn-App soll über Smartphones, Tablets, im Internet und Smart-TVs verfügbar sein.