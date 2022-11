Demonstration Protest gegen Präventionshaft von Klimaaktivisten Etwa 300 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonntag in München lautstark für die Freilassung von mehr als einem Dutzend Klimaaktivisten demonstriert. Die Teilnehmer der Aktion wollten am Nachmittag vom Wettersteinplatz zum rund zwei Kilometer entfernten Gefängnis Stadelheim ziehen, wo Klimaschützer zu Unrecht inhaftiert seien.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Demonstrant spricht hinter einem Banner mit der Aufschrift „Klimaschutz ist kein Verbrechen“. Foto: Felix Hörhager/Felix Hörhager/dpa

München.„Sie setzen sich für den Schutz unserer Lebensgrundlagen ein und werden dafür willkürlich weggesperrt. Währenddessen zerstören Staat und Konzerne weiterhin ohne jegliche Strafe unseren Planeten“, sagte einer der Sprecher des Organisationsbündnisses, Hagen Pfaff, im Vorfeld. Das Bündnis von rund 40 Gruppen forderte auch die sofortige Abschaffung der Präventionshaft. Angemeldet waren zu der Demo etwa 150 Menschen.

Die bayerische Polizei hat in den vergangenen Wochen 33 Klimaaktivisten in längerfristigen Gewahrsam genommen. 17 davon befanden sich zuletzt - Stand Freitag - immer noch nicht wieder auf freiem Fuß. Gegen diese Personen seien Gewahrsamnahmen bis zum 14. November oder 2. Dezember richterlich angeordnet worden, also für einen Zeitraum von insgesamt 8 beziehungsweise 30 Tagen. Das teilte das Innenministerium in München der Deutschen Presse-Agentur mit. Die anderen Betroffenen seien jeweils nach vier bis sieben Tagen wieder entlassen worden, eine Person bereits am darauffolgenden Tag.