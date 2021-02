Anzeige

Gesetzespläne Protest gegen Uni-Reform Lehrende und Studierende sollen sich für die Wirtschaft öffnen. Ein Regensburger Professor sieht die Bildung an sich bedroht.

von Dominik Baur

Merken

Mail an die Redaktion Eine Sorge der Reformgegner ist, dass Hochschulen zu reinen Zulieferern der Wirtschaft umfunktioniert werden könnten. Foto: Armin Weigel/picture alliance/dpa

München.Der Widerstand wächst. Abzulesen ist er etwa von Schildern, die Regensburger Studenten in die Kamera halten: „Keine Studiengebühren durch die Hintertüre“ steht darauf. Oder: „Weil Wissenschaft nicht kommerzialisiert werden darf.“ Gefolgt jeweils von einem Hashtag: #notmyhochschulgesetz. Es ist die Facebook-Seite der GEW-Hochschulgruppe Regensburg, auf der man die Botschaften findet, und die ist nur eine von zahlreichen Plattformen, auf denen Menschen ihren Unmut über die geplante bayerische Hochschulreform kundtun. Menschen, die an bayerischen Hochschulen lernen, lehren, forschen. So haben rund tausend Professoren einen offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder und seinen Wissenschaftsminister Bernd Sibler unterzeichnet, in dem sie vor Gefahren für die Hochschullandschaft warnen und eine breite Diskussion einfordern, wie sie während der Pandemie nicht möglich sei.

Die Kritiker nehmen Bezug auf die Eckpunkte der Reform, die das Kabinett am 20. Oktober 2020 beschlossen hat. Erklärtes Ziel des Hochschulinnovationsgesetzes ist es, Bayerns Universitäten wie auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, also die früheren Fachhochschulen, eigenständiger und wettbewerbsfähiger zu machen. Von einem Dreiklang von Forschung, Lehre und Transfer ist die Rede. Transfer heißt: Die Hochschulen sollen ihr Wissen künftig stärker und direkter in die Gesellschaft einbringen, wobei unter Gesellschaft vor allem auch Wirtschaft zu verstehen sein dürfte. Schließlich ist die Hochschulreform Teil von Söders ambitionierter Hightech-Agenda.

In einer Liga mit Harvard

So sollen sich Professoren künftig neben Lehre und Forschung auch unternehmerisch betätigen können, beispielsweise durch die Gründung eigener Start-Ups. Dafür will Sibler Anreize wie Gründungsfreisemester schaffen. Am Ende, so der Plan, würden Bayerns Hochschulen nicht mehr in einer Liga mit der Ruhr-Universität Bochum oder der Freien Universität Berlin spielen, sondern mit Harvard, Cambridge und Co. Klingt nach großem Wurf, finden die Befürworter der Reform, darunter einige Hochschulpräsidenten. Klingt nach Größenwahn, finden die Kritiker. „Diese Illusion, wir wollen wie Harvard, Stanford oder ähnliche Kaliber werden, ist doch wirklich abgeschmackt“, mokiert sich etwa Stephan Lessenich, Soziologie-Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität. „Das war vor 20 Jahren der Hype. Dabei wissen wir doch, dass die deutsche Hochschullandschaft völlig anders gewachsen ist. Jetzt diesen alten Hut Harvard wieder hervorzuzaubern, passt zwar zu dem bayerischen Großkopfertentum, ist aber im Grunde nur peinlich.“

Professor Ferdinand Evers, der den Lehrstuhl für theoretische Physik an der Universität Regensburg innehat, kritisiert, der Freistaat wolle seine Hochschulen zu reinen Zulieferern der Wirtschaft umfunktionieren, die Wissenschaftslandschaft werde bald nicht mehr wiederzuerkennen sein. „Wir müssen dann so arbeiten, wie der Markt unsere Produkte aufnehmen kann.“ Vieles, was die Hochschulen leisteten, finde aber in einem solchen Verwertungsdenken keinen Platz.

Präsidenten wie Konzernchefs?

„Unser Auftrag liegt viel tiefer. Und der hat was mit Bildung zu tun und letztlich mit der Verankerung des vernünftigen Denkens in der Gesellschaft. Darauf kommt es an und nicht darauf, dass wir irgendwelche Autos besser bauen.“ Kritiker fürchten auch, dass die Freiheit der Hochschulen mehr eine Freiheit der Hochschulpräsidenten sein werde und diese agieren könnten wie Konzernchefs. Und Geistes- und Sozialwissenschaften hätten das Nachsehen, weil sie wenig wirtschaftlich Verwertbares anzubieten hätten.

Alles nur ein Missverständnis, sagt Wissenschaftsminister Sibler, der sich angesichts des Gegenwinds überrascht zeigt. In einer Reihe von Video-Livestreams geht er nun in die Erklärungsoffensive. Beim ersten Auftritt in der vergangenen Woche versichert der CSU-Politiker den 2600 Zuschauern: Niemand wolle eine Ökonomisierung der Hochschulen. Es würden auch keine demokratischen Strukturen zerschlagen. Und es entstünden bestimmt keine Nachteile für die Geisteswissenschaften. „Ich will einfach nicht mehr, dass tolle Dinge in Bayern erfunden werden, aber dann nicht mehr hier produziert werden.“ Im Frühjahr soll der Gesetzentwurf stehen.