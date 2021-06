Anzeige

Europameisterschaft Protestaktion: Verletzter im Krankenhaus Nach der missglückten Greenpeace-Protestaktion vor dem EM-Spiel der Deutschen ist ein 42-jähriger Mann weiter in Behandlung.

Mail an die Redaktion Nach der missglückten Aktion wurde der Aktivist von Sicherheitskräften abgeführt. Foto: Christian Charisius/dpa

München.Der Ukrainer sei an Kopf und Hals verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der missglückten Aktion hatte ein Motorschirm-Pilot im Landeanflug ihn und einen weiteren Mann verletzt. Der andere Verletzte, ein 36 Jahre alte Franzose, habe das Krankenhaus aber wieder verlassen können. Die beiden Verletzten sollen beruflich im Stadion gewesen sein und nicht als Zuschauer, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Landung im Stadion war nicht geplant

Ursprünglich hatte der Aktivist nach Angaben der Umweltorganisation Greenpeace im Rahmen einer Protestaktion einen großen gelben Ball in die Arena sinken lassen wollen. Dabei geriet er in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kam ins Trudeln, so dass er ins Stadion herabsank und mitten auf dem Spielfeld landete. (dpa)