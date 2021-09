Anzeige

Demonstrationen Proteste für den Klimaschutz von Füssen bis Aschaffenburg Auch in Bayern wollen sich am Freitag Tausende junger Menschen den weltweiten Klimaprotesten der Bewegung Fridays for Future anschließen.

Mail an die Redaktion Zahlreiche Demonstranten bei einem Klimastreik von Fridays for Future. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

München.In München rufen die Veranstalter um 12.00 Uhr zum Großstreik am Königsplatz auf, anschließend ist ein Zug durch die Innenstadt geplant. Rund 5000 Teilnehmer werden erwartet, teilten die Organisatoren vorab mit. Auch in anderen bayerischen Städten soll es Aktionen geben, etwa in Augsburg, Nürnberg, Garmisch-Partenkirchen, Landshut, Kempten, Passau, Mühldorf, Straubing, Würzburg, Bayreuth, Nürnberg und Bamberg.

In ganz Deutschland gibt es am Freitag Demonstrationen für den Klimaschutz. Die Teilnehmer wollen damit nach eigenen Angaben politischen Druck aufbauen, auch mit Blick auf die Bundestagswahl am Sonntag. In Berlin wird unter anderem die schwedische Initiatorin Greta Thunberg erwartet.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-332711/2