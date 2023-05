Klimaaktivisten Protestmarsch der Letzten Generation nach Razzia

Mehr als 500 Menschen haben am Donnerstagabend in München gegen die Razzia bei Mitgliedern der Umweltgruppe Letzte Generation demonstriert. Nach Angaben der Polizei setzte sich der Protestmarsch friedlich am Marienplatz in Bewegung. Rund 100 Polizisten waren dabei im Einsatz.

dpa