München Protestzug von Fridays for Future gegen Koalitionsbeschlüsse

Klimaaktivisten von Fridays for Future haben in München gegen die Beschlüsse der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP demonstriert. Sie zogen am Freitag in der Innenstadt vom FDP-Parteibüro zum SPD-Parteibüro. Rund 250 Menschen beteiligten sich nach Angaben der Polizei an der Aktion.

dpa