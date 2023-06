Tiere Prozess gegen Allgäuer Landwirte wegen Tierquälerei

Drei Landwirte aus dem Allgäu stehen von 19. Juni an wegen Tierquälerei vor dem Landgericht Memmingen. Den Männern aus dem Landkreis Unterallgäu wird vorgeworfen, 2019 in ihrem Milchviehbetrieb 32 behandlungsbedürftige Rinder nicht von einem Tierarzt versorgen lassen zu haben, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft legt dem 67-Jährigen und seinen 39 und 37 Jahre alten Söhnen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zur Last. Demnach drohen eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.

dpa