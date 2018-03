Justiz Kindermörder sucht sich wieder ein Opfer Martin P. steht erneut vor Gericht. Er soll in der Hochsicherheitsforensik versucht haben, einen Mitpatienten zu töten.

Merken

Mail an die Redaktion Am Montag hat in Regensburg der Prozess gegen Martin P. begonnen. Foto: Lex

Martin P. auf dem Weg zur Verhandlung. Foto: Lex

Regensburg.Ein kurzes Lächeln huscht über das Gesicht von Martin P., als er am Montagmorgen an Händen und Füßen gefesselt und flankiert von vier Polizeibeamten an den Fotografen und Kameraleuten vorbeiläuft. Dann senkt er seinen Blick wieder und starrt auf den Boden. Auch im Gerichtssaal wirkt er seltsam teilnahmslos, lässt seinen Verteidiger Clemens Schnabel ausrichten, dass er sich nicht äußern wolle.

Es ist das dritte Mal, dass Martin P. vor Gericht steht. Zweimal wurde er wegen Mordes an einem Kind verurteilt – 1995 für den gewaltsamen Tod eines elfjährigen Ministranten in Regensburg, 2006 für die Ermordung eines achtjährigen Buben in München. Nun soll P. wieder in Tötungsabsicht gehandelt haben – in der Hochsicherheitsforensik in Straubing. Sein Opfer hat selbst einem Menschen das Leben genommen und wurde als Stalkingmörder von Vohenstrauß bekannt.

Von Fantasien getrieben

Rein äußerlich hat sich der großgewachsene, bullige, inzwischen 41 Jahre alte P. seit der letzten Urteilsverkündung im Januar 2006 nicht verändert. Damals hatte Manfred Götzl, Richter am Landgericht München I, dem Verurteilten mit auf den Weg gegeben, dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle und deshalb wohl den größten Teil seines Lebens in Verwahrung verbringen werde. Doch auch dort wird er offensichtlich getrieben von seinen sexuellen Fantasien.

Das sagt der Gutachter Der renommierte forensische Psychiater Prof. Dr. Norbert Nedopil aus München hat den Angeklagten Martin P. bereits mehrfach begutachtet. Nedopil gilt als Experte für die Verhaltensweisen sadistischer Mörder.

Als Martin P . seine erste Haftstrafe wegen des Mordes an dem Regensburger Ministranten Tobias absaß, gestand er Nedopil den sexuellen Übergriff auf einen Jungen im Regensburger Westbad – damals war er 16 Jahre alt. Nedopil erstellte ein erstes Gutachten zu den sexuellen Präferenzen. Erst nach dem Mord an Peter sei die Tötungsfantasie als Teil der sexuellen Befriedigung bei P. erkannt worden, so Nedopil.

Vor Gericht sagte der Gutachter, dass bei dem 41-Jährigen eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit vorliege. P. sei von homosexuellen, pädophilen und sadistischen Fantasien vereinnahmt. Das Töten seiner Opfer durch Erwürgen sei Teil dieser sexuellen Vorstellungen. In sein jetziges Opfer sei er zwar verliebt gewesen, bei der Tat sei es ihm aber ausschließlich um seine Befriedigung gegangen. (ig)

Mit Alexander S., einem schmächtigen, jugendlich aussehenden Mann, hatte sich der Angeklagte auf der forensischen Station angefreundet und sich dabei in ihn verliebt. Das Opfer sagt im Zeugenstand, dass es von den Gefühlen, die P. ihm gegenüber entwickelte, wusste. „Aber ich habe ihm gesagt, dass ich auf Mädchen stehe.“ Dem Gutachter Prof. Dr. Norbert Nedopil vertraute P. später an, dass er bald von dem Gedanken getrieben war, sich S. gefügig zu machen. „Er wollte ihn bewusstlos schlagen, sich an ihm vergehen und ihn würgen. Über das Ende des Ganzen hat er sich keine Gedanken gemacht“, so Nedopil. Die Staatsanwaltschaft ist dagegen überzeugt, dass der 41-Jährige sein Opfer töten wollte.

Der 29-jährige S. war 2012 vom Landgericht Weiden wegen Mordes an einer jungen Mutter, der er zuvor wochenlang nachgestellt hatte, verurteilt worden. Damals konnte er sich vor Gericht nicht an die Tat erinnern. Auch als Opfer macht er Erinnerungslücken geltend. Vor dem Gericht unter Vorsitz von Richter Michael Hammer entschuldigt er dies damit, dass die Attacke bereits über zwei Jahre zurückliege und er im Moment andere Probleme habe.

Auch unser Videoteam war bei der Verhandlung:

So müssen mehrere Zeugen – darunter zwei weitere Patienten der Hochsicherheitsforensik – die Geschehnisse im Oktober 2015 erhellen. Der brutale Übergriff ereignete sich demnach bei einem gemeinsamen Fernsehabend. P., der in der Klinik als Maler arbeitet, hatte das Tatwerkzeug, einen Hammer, aus einem Werkzeugwagen entwendet. An diesem Tag habe wegen einer bevorstehenden Hochzeit eines Patienten eine gewisse Aufregung auf der Station geherrscht, sagt deren Leiter vor Gericht. Wohl auch aus diesem Grund fiel nicht weiter auf, dass P. den Werkzeugwagen nicht vollständig zurückgab, was eigentlich vom Sicherheitspersonal überprüft werden muss.

„Ich habe Scheiße gebaut“

Noch am selben Abend habe P. versucht, seine sexuellen Fantasien in die Tat umzusetzen. Drei Mal schlug er mit massiver Gewalt auf das Opfer ein, erläutert ein Rechtsmediziner. Zwei Platzwunden und eine Fraktur des rechten Mittelhandknochens waren die Folge. Dann warf P. sein Opfer auf das Bett und begann es in den Würgegriff zu nehmen. Zwei Mitinsassen hörten die Schreie und eilten, ebenso wie das alarmierte Personal zur Hilfe. Als er von seinem Opfer abließ, sagte P. zu ihnen: „Ich habe Scheiße gebaut.“

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.